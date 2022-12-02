ua ru
Сб, 03 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США допускають, що Китай може розпочати війну проти Тайваню, - Держдеп

Новость на русском →
П'ятниця 02 грудня 2022 23:41
США допускають, що Китай може розпочати війну проти Тайваню, - Держдеп Фото: Заступниця держсекретаря США Венді Шерман (share.america.gov)
Автор: Олег Васьків

Влада Сполучених Штатів допускає можливість бойових дій Китаю проти Тайваню та вживає заходів, щоб не допустити початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першої заступниці державного секретаря США Венді Шерман, зроблену 2 грудня під час семінару в Американському університеті у Вашингтоні.

"Війна між Китаєм і Тайванем потенційно можлива. Таке може статися, тому що лідер КНР Сі Цзіньпін тепер має абсолютний контроль над Китаєм після останнього партійного з'їзду", - зазначила дипломат.

Шерман також нагадала слова Сі, який говорив про намір возз'єднати Тайвань з материковим Китаєм мирним шляхом, але водночас чітко дав зрозуміти, що застосує силу, якщо цього вимагатиме ситуація.

"Тому наші зусилля спрямовані на стримування цього, на те, щоб переконати Китай не рухатися в цьому напрямку, а також на підтримку Тайваню, щоб у нього були засоби для самозахисту", - додала заступниця держсекретаря.

Нагадаємо, у листопаді президент США Джо Байден припустив, що Китай не робитиме спроб вторгнення на Тайвань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Китай Тайвань
NEWS
Безкоштовний проїзд та зупинка метро. Київ підготував план на випадок блекауту
Безкоштовний проїзд та зупинка метро. Київ підготував план на випадок блекауту
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії