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Япония увеличит численность войск на Окинаве из-за угрожающей активности Китая, - СМИ

Фото: Япония увеличит численность войск на Окинаве из-за угрожающей активности Китая (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны Японии планирует усилить защиту отдаленных юго-западных островов и реагирование в случае чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

Соответствующие решения приняты из-за угрожающей морской активности Китая.

Отмечается, что для усиления защиты островов Япония планирует развернуть второй пехотный полк в составе 15-й бригады Сухопутных сил самообороны на Окинаве.

В общем, речь идет о:

  • увеличении числа подразделений связи;
  • увеличении логистики;
  • повышении высшего звания командира 15-й бригады из генерал-майора к генералу.

Вероятно, запланированные изменения вступят в силу уже к концу этого года.

Еще в 2016 году Япония создала подразделение прибрежного наблюдения на острове Йонагуни, расположенном в 100 километрах от Тайваня. Также были созданы ракетные подразделения на нескольких островах недалеко от группы небольших безлюдных островов Сенкаку. На последние Китай также высказывает претензии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в США допускают возможность боевых действий Китая против Тайваня, а также принимают меры, чтобы этого не допустить.

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