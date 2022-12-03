Япония увеличит численность войск на Окинаве из-за угрожающей активности Китая, - СМИ

Министерство обороны Японии планирует усилить защиту отдаленных юго-западных островов и реагирование в случае чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.
Соответствующие решения приняты из-за угрожающей морской активности Китая.
Отмечается, что для усиления защиты островов Япония планирует развернуть второй пехотный полк в составе 15-й бригады Сухопутных сил самообороны на Окинаве.
В общем, речь идет о:
Вероятно, запланированные изменения вступят в силу уже к концу этого года.
Еще в 2016 году Япония создала подразделение прибрежного наблюдения на острове Йонагуни, расположенном в 100 километрах от Тайваня. Также были созданы ракетные подразделения на нескольких островах недалеко от группы небольших безлюдных островов Сенкаку. На последние Китай также высказывает претензии.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в США допускают возможность боевых действий Китая против Тайваня, а также принимают меры, чтобы этого не допустить.
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