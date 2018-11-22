Япония передала "Охматдету" диагностическое оборудование на сумму 24,6 млн гривен

Фото: "Охматдет" (sai.gov.ua)

Оборудование позволит проводить сложные исследования

Правительство Японии передал для НДСБ "Охматдет" диагностическое оборудование на общую сумму более 24,6 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя Министерства здраоохранения Уляны Супрун.

По ее словам, предоставленные приборы позволят проводить в крупнейшей детской больнице Украины высокоточные исследования. В частности, это оборудование для диагностики и лечения пациентов с патологией желудочно-кишечного тракта и легких.

"Новое гистологическое оборудование позволит оперативно выполнять сложные исследования, а полученные данные использовать также для научных исследований и предупреждения болезней в будущем", отметила Супрун.

Она добавила, что своевременное лечение от вышеупомянутых болезней ежегодно нуждаются около тысячи тяжелобольных детей, которые лечатся в "Охматдете". Однако эта партия оборудования является лишь частью проекта в рамках соглашения между Украиной и Японией о техническом сотрудничестве и грантовой помощи.

"В целом украинские больницы получат современное японское оборудование для диагностики и лечения на сумму свыше 112 миллионов гривен. Первая волна поставки началась в конце 2017 года", - написала Супрун.

Во "второй волне", по ее словам, оборудование поступит в отделения экстренной медицинской помощи больниц в Ивано-Франковске, Житомире, Черкассах, Смеле, Ровном, Запорожье и Харькове.

Напомним, в июле 2018 года Киевская местная прокуратура №10 направила в суд обвинительные акты в отношении работниц Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", уличенных в организации преступной схемы по присвоению медицинских препаратов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.