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Японія заявляє про неприпустимість російської агресії на Донбасі

Новини » Політика    02.04.2019 - 17:08
Японія заявляє про неприпустимість російської агресії на Донбасі
Фото: зустріч Парубія і Кураі (iportal.rada.gov.ua)

Спікер Ради провів зустріч з новопризначеним послом Японії в Україні

Японія заявляє про неприпустимість російської агресії на Донбасі. Про це заявив новопризначений посол Японії в Україні Такаші Кураі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховної ради.

Так, голова парламенту Андрій Парубій провів зустріч з новопризначеним послом.

Кураі зауважив, що Японія підтримує Україну.

"Японія ніколи не визнає так званої "анексії" Криму і вважає неприпустимою російську агресію на Донбасі. Японія підтримує державний суверенітет і незалежність України", - сказав він.

 У свою чергу Парубій заявив, що дуже цінує українсько-японські відносини.

"Я дуже ціную відносини між Україною та Японією, адже докладаю багато зусиль для нашої міжпарламентської співпраці… Сьогоднішня позиція Японії і України багато у чому є близькою. Адже ми - українці - трактуємо російську агресію не просто як війну між двома країнами, - це глобальна загроза безпеці у світі", - зазначив спікер Ради.

Нагадаємо, у кінці 2018 року представники уряду Японії передали Національній поліції засоби спецзв'язку - 600 сучасних радіостанцій.

Як писало РБК-Україна, у листопаді 2018-го уряд Японії передав для НДСЛ "Охматдит" діагностичне обладнання на загальну суму понад 24,6 млн гривень.

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