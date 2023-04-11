Японія завтра представить модель фінпідтримки України, - міністр фінансів

За його словами, Японія очолить зустріч міністрів фінансів країн "Великої сімки" у середу у Вашингтоні. Очікується, що G7, до якої входять Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, США та Японія, підтвердить свою солідарність у наданні фінансової підтримки Україні та введенні санкцій проти Росії.

Судзукі також зазначив, що під час зустрічі представить та пояснить модель фінансової підтримки України з боку Японії колегам із G7. Це пов'язано з тим, що уряд країни запроваджує низку законодавчих змін, необхідних для надання кредитів та інших заходів підтримки країні, що воює.

"Японія активно сприяла вирішенню боргових проблем і підтримці країн, що розвиваються. Ми хочемо пояснити зусилля Японії і сприяти міжнародному співробітництву", - додав він.