Серед головних тем – Україна. Прем'єр Японії ініціював низку зустрічей перед самітом G7

Напередодні саміту країн G7 Японія почне проводити серію міністерських зустрічей, прагнучи очолити обговорення низки питань, серед яких вторгнення РФ в Україну, проблеми з енергопостачанням та ін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

Напередодні триденного саміту G7, що відбудеться 19 травня, заплановано дев'ять міністерських зустрічей, які нададуть матеріали для обговорень.

Першою очікується дводенна зустріч міністрів, які відповідають за питання клімату, енергетики та навколишнього середовища, що відбудеться 15 квітня у Саппоро, найпівнічнішій префектурі Хоккайдо.

Серед тем для обговорення будуть зусилля щодо забезпечення енергетичної безпеки та досягнення нейтралізації викидів вуглецю за збереження економічного зростання. Війна Росії призвела до зростання цін на нафту та природний газ у всьому світі, змушуючи країни диверсифікувати постачання енергоносіїв, у тому числі шляхом впровадження відновлюваних джерел енергії.

На три дні, починаючи з 16 квітня, міністри закордонних справ G7 зберуться в курортному місті Каруїдзава префектури Нагано, щоб підтвердити свою єдність у вирішенні проблем безпеки, що походять від Росії та Китаю.

Міністри фінансів та керівники центральних банків проведуть переговори в Ніїгаті з 11 по 13 травня приблизно за тиждень до саміту в Хіросімі. Фінансові керівники, ймовірно, будуть говорити про посилення регулювання криптовалютного сектора з метою підвищення прозорості бізнесу та захисту прав споживачів.

Очікується, що на дводенній нараді міністрів сільського господарства, яка відбудеться 22 квітня у місті Міядзакі, у дискусіях домінуватимуть кризу постачання продовольства та підвищення цін на продовольство, на які сильно вплинуло вторгнення РФ в Україну.

Також у Японії відбудуться зустрічі міністрів цифрової трансформації, міністрів праці, а також міністрів науки та технологій, освіти та охорони здоров'я.