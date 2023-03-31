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Під забороною експорт дронів, моторів і не лише. Японія ввела нові санкції проти РФ

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Токіо, П'ятниця 31 березня 2023 07:22
Під забороною експорт дронів, моторів і не лише. Японія ввела нові санкції проти РФ Фото: Японія запровадила нові санкції проти РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти РФ, який забороняє експорт компонентів для авіації, космічної галузі, а також матеріали та деталі, які можуть використовуватись для виробництва дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Японії.

"Ми реалізовуватимемо заходи на основі "Закону про валютні операції та зовнішню торгівлю" у зв'язку з вторгненням РФ в Україну. Новий пакет санкцій набуде чинності з 7 квітня", - йдеться у заяві уряду.

До списку заборонених для експорту до Росії товарів також увійшли:

  • сталь та вироби з неї;
  • алюміній та вироби з нього;
  • будівельні машини (гідравлічні екскаватори, бульдозери тощо);
  • двигуни для авіації;
  • електрообладнання та його частини, радіоапаратура для навігації, генератори;
  • літаки та космічні апарати, запчастини для них, а також БПЛА;
  • оптичне, фотографічне, вимірювальне обладнання та деталі до нього;
  • всі іграшки, що мають колеса, а також збірні моделі та макети, головоломки та пазли.

Раніше повідомлялося, що уряд Японії виділив Україні новий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 470 млн доларів. Кошти переважно підуть на розмінування територій та відновлення енергетичної системи.

Також раніше японський прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Токіо виділить 30 мільйонів доларів на закупівлю України нелетального озброєння.

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