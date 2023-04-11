RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Япония завтра представит модель финподдержки Украины, - министр финансов

Фото: Япония завтра представит модель финподдержки Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министры финансов стран "Большой семерки" обсудят вторжение РФ, глобальную экономику и финансовые рынки. Также в ходе встречи Япония представит модель финподдержки Украины.

Об этом заявил министр финансов Японии Шуничи Судзуки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, Япония возглавит встречу министров финансов стран "Большой семерки" в среду в Вашингтоне. Ожидается, что G7, в которую входят Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, США и Япония, подтвердит свою солидарность в оказании финансовой поддержки Украине и введении санкций против России.

Судзуки также отметил, что в ходе встречи представит и объяснит модель финансовой поддержки Украины со стороны Японии коллегам из G7. Это связано с тем, что правительство страны вводит ряд законодательных изменений, необходимых для предоставления кредитов и других мер поддержки воюющей стране.

"Япония активно способствовала решению долговых проблем и поддержке развивающихся стран. Мы хотим объяснить усилия Японии и способствовать международному сотрудничеству", - добавил он.

Ранее мы писали, что Япония инициировала серию министерских встреч, стремясь возглавить обсуждение ряда вопросов, среди которых вторжение РФ в Украину, проблемы с энергоснабжением и пр.

Также сообщалось, что правительство Японии ввело новый пакет санкций против РФ, который запрещает экспорт компонентов для авиации, космической отрасли, а также материалы для производства дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЯпонияG7Помощь Украине