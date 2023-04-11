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Японія завтра представить модель фінпідтримки України, - міністр фінансів

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Токіо, Вівторок 11 квітня 2023 07:15
Японія завтра представить модель фінпідтримки України, - міністр фінансів Фото: Японія завтра представить модель фінпідтримки України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністри фінансів країн "Великої сімки" обговорять вторгнення РФ, глобальну економіку та фінансові ринки. Також під час зустрічі Японія представить модель фінпідтримки України.

Про це заявив міністр фінансів Японії Шуничі Судзукі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, Японія очолить зустріч міністрів фінансів країн "Великої сімки" у середу у Вашингтоні. Очікується, що G7, до якої входять Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, США та Японія, підтвердить свою солідарність у наданні фінансової підтримки Україні та введенні санкцій проти Росії.

Судзукі також зазначив, що під час зустрічі представить та пояснить модель фінансової підтримки України з боку Японії колегам із G7. Це пов'язано з тим, що уряд країни запроваджує низку законодавчих змін, необхідних для надання кредитів та інших заходів підтримки країні, що воює.

"Японія активно сприяла вирішенню боргових проблем і підтримці країн, що розвиваються. Ми хочемо пояснити зусилля Японії і сприяти міжнародному співробітництву", - додав він.

Раніше ми писали, що Японія ініціювала серію міністерських зустрічей, прагнучи очолити обговорення низки питань, серед яких вторгнення РФ в Україну, проблеми з енергопостачанням та ін.

Також повідомлялося, що уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти РФ , який забороняє експорт компонентів для авіації, космічної галузі, а також матеріали для виробництва дронів.

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