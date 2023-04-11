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Япония завтра представит модель финподдержки Украины, - министр финансов

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Токио, Вторник 11 апреля 2023 07:15
Япония завтра представит модель финподдержки Украины, - министр финансов Фото: Япония завтра представит модель финподдержки Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министры финансов стран "Большой семерки" обсудят вторжение РФ, глобальную экономику и финансовые рынки. Также в ходе встречи Япония представит модель финподдержки Украины.

Об этом заявил министр финансов Японии Шуничи Судзуки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, Япония возглавит встречу министров финансов стран "Большой семерки" в среду в Вашингтоне. Ожидается, что G7, в которую входят Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, США и Япония, подтвердит свою солидарность в оказании финансовой поддержки Украине и введении санкций против России.

Судзуки также отметил, что в ходе встречи представит и объяснит модель финансовой поддержки Украины со стороны Японии коллегам из G7. Это связано с тем, что правительство страны вводит ряд законодательных изменений, необходимых для предоставления кредитов и других мер поддержки воюющей стране.

"Япония активно способствовала решению долговых проблем и поддержке развивающихся стран. Мы хотим объяснить усилия Японии и способствовать международному сотрудничеству", - добавил он.

Ранее мы писали, что Япония инициировала серию министерских встреч, стремясь возглавить обсуждение ряда вопросов, среди которых вторжение РФ в Украину, проблемы с энергоснабжением и пр.

Также сообщалось, что правительство Японии ввело новый пакет санкций против РФ, который запрещает экспорт компонентов для авиации, космической отрасли, а также материалы для производства дронов.

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