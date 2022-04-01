Япония не намерена выходить из совместного с Россией газового проекта на Сахалине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония не планирует выходить из совместного российского нефтегазового проекта, несмотря на присоединение к жестким санкциям в отношении Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

Япония пытается сбалансировать свою потребность в ископаемом топливе и не отходить от жесткой линии внедрения санкций в отношении России. После того, как в прошлом месяце Россия начала войну в Украине, нефтяной гигант Shell заявил, что продаст свою долю в 27,5% в проекте по производству и транспортировке сжиженного природного газа "Сахалин-2" на Дальнем Востоке.

Японская компания Mitsui контролирует 12,5% акций проекта, а Mitsubishi владеет 10% от общего объема акций. Еще 50 процентов контролируется российским "Газпромом". Россия обеспечивает более восьми процентов потребностей Японии в сжиженном природном газе.