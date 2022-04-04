Японія не заборонила своїм компаніям продовжувати роботу в РФ, та попередила про труднощі
Міністр економіки, торгівлі і промисловості Японії Коїті Хагіуда заявив, що уряд не забороняє компаніям продовжувати роботу в РФ, але попередив про труднощі для ведення бізнесу, позаяк міжнародні санкції проти країни-агресора через війну проти України будуть тільки посилюватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами чиновника, Японія разом з іншими країнами вирішуватиме, які ще заходи можна вжити для подальших санкцій щодо російської економіки, яка вже постраждала від цілого ряду торгових і фінансових обмежень.
"Санкції проти Росії будуть тільки посилюватися доти, поки не стане ясно щодо мирної угоди з Україною", - заявив Хагіуда в ефірі національної телекомпанії NHK.
Міністр зазначив, що хоча Токіо не забороняє японським компаніям продовжувати вести бізнес у РФ, така робота для них буде тільки ускладнюватися, поки триває війна.
Раніше повідомлялося, що Японія не має наміру виходити зі спільного з РФ газового проекту на Сахаліні, незважаючи на санкції.
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