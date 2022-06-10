Япония запрещает экспорт в Россию грузовиков и спецтехники

Министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда пояснил, что решение принято в связи с решением кабинета министров Японии о запрете на экспорт в Россию продукции, "способствующей укреплению промышленной инфраструктуры".

Санкции связаны в связи с вторжением России в Украину.

Ранее сообщалось, что Япония объявила новые санкции против 133 человек из Российской Федерации и "ЛДНР" из-за войны против Украины. Также в список включили 70 компаний.

Кроме того, Япония расширила санкционный список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В перечень включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.

7 июня японские власти ввели санкции против Россельхозбанка и МКБ и объявили о запрете на экспорт товаров в РФ.

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