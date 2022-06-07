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Япония объявила о санкциях против российских банков

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Токио, Вторник 07 июня 2022 05:00
Япония объявила о санкциях против российских банков Фото: Япония объявила о санкциях против российских банков (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Япония вводит новые санкции против России из-за вторжения в Украину. В список ограничений попали Россельхозбанк и Московский кредитный банк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Японии.

Под санкции также попал Белорусский банк развития и реконструкции.

В МИД сообщили, что Япония введет запрет на экспорт в РФ товаров, способствующих укреплению промышленной инфраструктуры.

О какой именно продукции идет речь, пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что Япония объявила новые санкции против 133 человек из Российской Федерации и "ЛДНР" из-за войны против Украины. Также в список включили 70 компаний.

Кроме того, Япония расширила санкционный список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В перечень включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.

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