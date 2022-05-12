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Япония заморозила активы российских Сбербанка и Альфа-Банка

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Четверг 12 мая 2022 11:25
Япония заморозила активы российских Сбербанка и Альфа-Банка Фото: Япония заморозила активы российских Сбербанка и Альфа-Банка (Альфа-Банк facebook.com)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Японии приняло решение о заморозке активов российских "Сбербанк"и" Альфа-Банк". Решение было принято из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

Соответствующий шаг заставит компании Японии искать альтернативные способы урегулирования платежей для продолжения бизнеса на территории России.

В то же время Япония запретила частным лицам и компаниям вкладывать новые инвестиции в России, если они будут получать более 10 процентов. Также под запрет подлежат займы со сроком погашения более одного года.

Ответные шаги в отношении российских банков были приняты в США и ЕС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США ввели полные блокирующие санкции против "Сбербанка" и "Альфа-Банка".

Также недавно стали известны некоторые подробности шестого пакета антироссийских санкций от ЕС.

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