Японія заморозила активи російських Сбербанку й Альфа-Банку

Уряд Японії ухвалив рішення щодо замороження активів російських "Сбербанк" та "Альфа-Банк". Рішення було прийнято через повномасштабне вторгнення Росії на територію України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Kyodo News .

Відповідний крок змусить компанії Японії шукати альтернативні способи врегулювання платежів для продовження бізнесу на території Росії.

Водночас Японія заборонила приватним особам й компаніям вкладати нові інвестиції в Росії, якщо вони отримуватимуть більше ніж 10 відсотків. Також під заборону підлягають позики зі строком погашення більше одного року.

Відповідні кроки щодо російських банків були прийняті у США та ЄС.