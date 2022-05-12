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Японія заморозила активи російських Сбербанку й Альфа-Банку

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Четвер 12 травня 2022 11:25
Японія заморозила активи російських Сбербанку й Альфа-Банку Фото: Японія заморозила активи російських Сбербанку й Альфа-Банку (Альфа-Банк facebook.com)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Японії ухвалив рішення щодо замороження активів російських "Сбербанк" та "Альфа-Банк". Рішення було прийнято через повномасштабне вторгнення Росії на територію України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

Відповідний крок змусить компанії Японії шукати альтернативні способи врегулювання платежів для продовження бізнесу на території Росії.

Водночас Японія заборонила приватним особам й компаніям вкладати нові інвестиції в Росії, якщо вони отримуватимуть більше ніж 10 відсотків. Також під заборону підлягають позики зі строком погашення більше одного року.

Відповідні кроки щодо російських банків були прийняті у США та ЄС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США ввели повні блокуючі санкції проти "Сбербанку" і "Альфа-Банку".

Також нещодавно стали відомі деякі подробиці шостого пакета антиросійських санкцій від ЄС.

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