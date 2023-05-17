Японія залучить 24 тисячі поліцейських до охорони саміту G7

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

Окрім 3000 поліцейських, розміщених у Хіросімі, де відбудеться саміт, ще близько 21 тисячі співробітників із 45 відділів поліції по всій країні будуть направлені до міста під час саміту.

Зазначається, що заходи безпеки були посилені в порівнянні з початковим планом після того, як 15 квітня, в прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішіду під час передвиборчої акції в західному місті Вакаяма було кинуто вибуховий пристрій.