Япония привлечет 24 тысячи полицейских к охране саммита G7

Управление национальной полиции Японии направит для охраны предстоящего саммита "Большой семерки" около 24 тисяч сотрудников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.
Кроме 3000 полицейских, размещенных в Хиросиме, где состоится саммит, еще около 21 тысячи сотрудников из 45 отделов полиции по всей стране будут направлены в город во время саммита.
Отмечается, что меры безопасности были ужесточены по сравнению с первоначальным планом после того, как 15 апреля, у премьер-министра Японии Фумио Кишиду во время предвыборной акции в западном городе Вакаяма было брошено взрывное устройство.
Напомним, страны G7 на саммите в Японии объявят о новой экономической помощи Украине.
Кроме этого, лидеры стран "Большой семерки" планируют ужесточить санкции в отношении России.
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