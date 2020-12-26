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Япония закрыла границы до конца января

Токио, Суббота 26 декабря 2020 15:33
Япония закрыла границы до конца января
Фото: японцы в масках (KYODO)
Автор: Роман Тверденко

Правительство Японии решило запретить въезд в страну иностранцев. Ограничение вступит в действие с 28 декабря и продлится минимум до 31 января.

Об этом сообщает информационное агентство "Киодо".

Исключение будет действовать для тех, кто живет в Японии и возвращается из-за рубежа. Также иностранцы, которые живут в Японии и возвращаются из поездок за границу, должны будут по приезду отправиться на двухнедельную самоизоляцию.

Напомним, вчера стало известно, что в Японии обнаружили несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса. Все лица с этим штаммом прибыли из Великобритании.

Ранее сообщалось, что США будут требовать отрицательный COVID-тест от прибывших из Британии. Это связано с распространением нового штамма вируса на острове.

После обнаружения нового штамма коронавируса в Британии, который ученые считают более заразным, чем другие, десятки стран мира запретили въезд из Британии. Украина со своей стороны не планирует останавливать авиасообщение с Соединенным Королевством.

Больше о новом штамме читайте в материале РБК-Украина "Остров в изоляции. Как мир реагирует на "британский" коронавирус и что о нем известно".

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