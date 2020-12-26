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Японія закрила кордони до кінця січня

Токіо, Субота 26 грудня 2020 15:33
Японія закрила кордони до кінця січня
Фото: японці в масках (KYODO)
Автор: Роман Тверденко

Уряд Японії вирішив заборонити в'їзд в країну іноземців. Обмеження вступить в дію з 28 грудня і триватиме мінімум до 31 січня.

Про це повідомляє інформаційне агентство "Кіодо".

Виняток буде діяти для тих, хто живе в Японії і повертається з-за кордону. Також іноземці, які живуть в Японії і повертаються з поїздок за кордон, повинні будуть по приїзду відправитися на двотижневу самоізоляцію.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Японії виявили кілька випадків зараження новим штамом коронавірусу. Всі особи з цим штамом прибули з Великобританії.

Раніше повідомлялося, що США вимагатимуть негативний COVID-тест від прибулих з Британії. Це пов'язано з поширенням нового штаму вірусу на острові.

Після виявлення нового штаму коронавірусу в Британії, який вчені вважають більш заразним, ніж інші, десятки країн світу заборонили в'їзд з Британії. Україна зі свого боку не планує зупиняти авіасполучення з Сполученим Королівством.

Більше про новий штам читайте в матеріалі РБК-Україна "Острів в ізоляції. Як світ реагує на "британський" коронавірус і що про нього відомо".

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