Украина не будет запрещать въезд из Британии, но есть условие

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Правительство Украины не планирует вводить запрет на въезд в страну из Великобритании из-за нового штамма коронавируса. При этом для путешественников из Британии будут действовать ряд ограничений.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Так, при въезде в Украину из Британии необходимо:

иметь полис медицинского страхования, который покрывает случай инфицирования коронавирусной болезнью и дальнейшего лечения;

иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы

в случае отсутствия теста должно быть определено место для прохождения 14-дневной самоизоляции через приложение "Дій вдома".

Ранее РБК-Украина писало, что правительство Украины рекомендовало воздержаться от поездок в Британию, Данию, Нидерланды и Австралию из-за нового штамма коронавируса. Также не рекомендуется путешествовать в страны "красной зоны".

Также Ляшко сообщал, что из-за нового мутированного коронавируса в Украине изменять ПЦР-тестирование.

Напомним, в ВОЗ заявили, что ситуация в связи с новым штаммом коронавируса находится под контролем.