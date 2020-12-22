Украина не будет запрещать въезд из Британии, но есть условие

Правительство Украины не планирует вводить запрет на въезд в страну из Великобритании из-за нового штамма коронавируса. При этом для путешественников из Британии будут действовать ряд ограничений.
Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Так, при въезде в Украину из Британии необходимо:
Ранее РБК-Украина писало, что правительство Украины рекомендовало воздержаться от поездок в Британию, Данию, Нидерланды и Австралию из-за нового штамма коронавируса. Также не рекомендуется путешествовать в страны "красной зоны".
Также Ляшко сообщал, что из-за нового мутированного коронавируса в Украине изменять ПЦР-тестирование.
Напомним, в ВОЗ заявили, что ситуация в связи с новым штаммом коронавируса находится под контролем.