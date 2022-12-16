Япония объявила крупнейший со времен Второй мировой войны план усиления обороны

Сегодня, 16 декабря, Япония обнародовала самый большой план наращивания своей военной силы со времен Второй мировой войны. Правительство страны заложило 320 миллиардов долларов на следующие пять лет для усиления обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как указывает издание, из-за вторжения России в Украину в мире, разгораются страхи войны. Согласно плану, Япония планирует закупить ракеты, способные достичь Китая при его нападении на Тайвань.

"Вторжение России в Украину является серьезным нарушением законов, запрещающих применение силы, и пошатнуло основы международного порядка", - объясняют в Японии.

Широкий пятилетний план Японии сделает страну третьей в мире по размеру расходов на армию после Соединенных Штатов и Китая, исходя из текущего бюджета.

"Это устанавливает новый курс для Японии. Если это будет должным образом исполнено, Силы самообороны станут настоящей эффективной силой мирового уровня", - сказал Йоджи Кода, бывший адмирал Морских сил самообороны.

Большинство оборонных заказов получит японская фирма Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Они возглавят разработку трех ракет большой дальности и построят следующий японский реактивный истребитель в рамках совместного проекта Японии, Великобритании и Италии.

Выиграют и иностранные компании. Правительство заявляет, что хочет, чтобы американские крылатые ракеты "Томагавк" корабельного базирования производства Raytheon Technologies стали частью новых сил сдерживания.