Японський приватний стартап вперше запустив космічний апарат на Місяць

Японський стартап Ispace, який прагне стати першою приватною компанією у світі, яка досягла Місяця, запустив посадковий модуль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське агентство Kyodo .

Як повідомляє агенція, запуск здійснювали з космодрому на мисі Канаверал в американському штаті Флорида. У космос апарат Hakuto-R, виготовлений приватною компанією Ispace, вивела ракета Falcon 9 корпорації SpaceX. Запланований термін приземлення посадкового модуля на Місяць - наприкінці квітня 2023 року.

Посадковий модуль стартапу має заввишки близько 2,3 метра і завширшки 2,6 метра. У процесі польоту він відокремиться від ракети-носія, а потім націлиться на точку приблизно в 1,5 млн кілометрів від Землі.

Космічний шлях Hakuto-R до Місяця займе близько пʼяти місяців, тому для заощадження пального і коштів було обрано довгу, але енергоефективну траєкторію польоту. Очікується, що протягом 10 днів після посадки місяцеходи - один японський, інший розроблений в ОАЕ - передаватимуть на Землю фотографії місячної поверхні та проводитимуть інші дослідження.

"Це був дуже красивий запуск", - сказав генеральний директор і засновник Ispace Такеші Хакамада.

Він зазначив, що компанія Ispace планує другу висадку на Місяць у 2024 році. Це одна з компаній, обраних Національним управлінням з аеронавтики та дослідження космічного простору США для збору зразків з поверхні Місяця в рамках програми дослідження Місяця NASA.