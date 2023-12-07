Японія ввела санкції проти низки компаній із РФ

Японський уряд розширив список компаній, яким потрібен спеціальний дозвіл на постачання продукції. Ці обмеження запроваджуються через побоювання, що ці компанії можуть робити зброю масового ураження. До списку додано 36 юридичних осіб, зокрема Росії, Китаю, КНДР та Пакистану.

Які потрапили під обмеження компанії:

Міаський машинобудівний завод,

АТ "Вимпел",

Уральський НДІ композиційних матеріалів,

Об'єднана двигунобудівна корпорація,

"ОДК-Сатурн",

Тураївський завод спеціальних конструкцій,

"Темп-Авіа",

АТ "Тактичне ракетне озброєння",

ТОВ "Системи біологічного синтезу".

Санкції Японії проти Росії

Японія підтримує Україну від перших днів вторгнення РФ. Допомагає нашій країні гуманітарно та фінансово, а також запроваджує санкції проти Росії.

Раніше ми писали, що Японія та США домовилися про запровадження нових санкцій проти РФ.

Також ми повідомляли, що лідери США, Японії та Південної Кореї заявили про плани вводити нові санкції проти РФ.