Япония ввела санкции против ряда компаний из РФ

Японское правительство расширило список компаний, которым требуется специальное разрешение на поставки продукции. Эти ограничения вводятся из-за опасений, что эти компании могут производить оружие массового поражения. В список добавлены 36 юридических лиц, в том числе России, Китая, КНДР и Пакистана.

Попавшие под ограничения компании:

Миасский машиностроительный завод,

АО "Вымпел",

Уральский НИИ композиционных материалов,

Объединенная двигателестроительная корпорация,

"ОДК-Сатурн",

Тураевский завод специальных конструкций,

"Темп-Авиа",

АО "Тактическое ракетное вооружение",

ООО "Системы биологического синтеза".

Санкции Японии против России

Япония поддерживает Украину с первых дней вторжения РФ. Помогает нашей стране гуманитарно и финансово, а также вводит санкции против России.

Ранее мы писали, что Япония и США договорились о введении новых санкций против РФ.

Также мы сообщали, что лидеры США, Японии и Южной Кореи заявили о планах вводить новые санкциях против РФ.