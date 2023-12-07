ua en ru
Чт, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Японія ввела санкції проти низки компаній із РФ

Токіо, Четвер 07 грудня 2023 07:20
UA EN RU
Японія ввела санкції проти низки компаній із РФ Ілюстративне фото: Японія ввела санкції проти низки компаній із РФ (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Японія заборонила експорт продукції 36 компаніям, зокрема з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на список компаній, внесених під санкції.

Японський уряд розширив список компаній, яким потрібен спеціальний дозвіл на постачання продукції. Ці обмеження запроваджуються через побоювання, що ці компанії можуть робити зброю масового ураження. До списку додано 36 юридичних осіб, зокрема Росії, Китаю, КНДР та Пакистану.

Які потрапили під обмеження компанії:

  • Міаський машинобудівний завод,
  • АТ "Вимпел",
  • Уральський НДІ композиційних матеріалів,
  • Об'єднана двигунобудівна корпорація,
  • "ОДК-Сатурн",
  • Тураївський завод спеціальних конструкцій,
  • "Темп-Авіа",
  • АТ "Тактичне ракетне озброєння",
  • ТОВ "Системи біологічного синтезу".

Санкції Японії проти Росії

Японія підтримує Україну від перших днів вторгнення РФ. Допомагає нашій країні гуманітарно та фінансово, а також запроваджує санкції проти Росії.

Раніше ми писали, що Японія та США домовилися про запровадження нових санкцій проти РФ.

Також ми повідомляли, що лідери США, Японії та Південної Кореї заявили про плани вводити нові санкції проти РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Японія
NEWS
Літаки F-18, вертольоти та дрони. Україна запросила у США нові види озброєнь, - Reuters
Літаки F-18, вертольоти та дрони. Україна запросила у США нові види озброєнь, - Reuters
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО