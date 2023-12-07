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Япония ввела санкции против ряда компаний из РФ

Токио, Четверг 07 декабря 2023 07:20
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Япония ввела санкции против ряда компаний из РФ Иллюстративное фото: Япония ввела санкции против ряда компаний из РФ (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Япония запретила экспорт продукции 36 компаниям, в том числе из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на список компаний внесённых под санкции.

Японское правительство расширило список компаний, которым требуется специальное разрешение на поставки продукции. Эти ограничения вводятся из-за опасений, что эти компании могут производить оружие массового поражения. В список добавлены 36 юридических лиц, в том числе России, Китая, КНДР и Пакистана.

Попавшие под ограничения компании:

  • Миасский машиностроительный завод,
  • АО "Вымпел",
  • Уральский НИИ композиционных материалов,
  • Объединенная двигателестроительная корпорация,
  • "ОДК-Сатурн",
  • Тураевский завод специальных конструкций,
  • "Темп-Авиа",
  • АО "Тактическое ракетное вооружение",
  • ООО "Системы биологического синтеза".

Санкции Японии против России

Япония поддерживает Украину с первых дней вторжения РФ. Помогает нашей стране гуманитарно и финансово, а также вводит санкции против России.

Ранее мы писали, что Япония и США договорились о введении новых санкций против РФ.

Также мы сообщали, что лидеры США, Японии и Южной Кореи заявили о планах вводить новые санкциях против РФ.

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