Япония ввела санкции против ряда компаний из РФ
Япония запретила экспорт продукции 36 компаниям, в том числе из России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на список компаний внесённых под санкции.
Японское правительство расширило список компаний, которым требуется специальное разрешение на поставки продукции. Эти ограничения вводятся из-за опасений, что эти компании могут производить оружие массового поражения. В список добавлены 36 юридических лиц, в том числе России, Китая, КНДР и Пакистана.
Попавшие под ограничения компании:
- Миасский машиностроительный завод,
- АО "Вымпел",
- Уральский НИИ композиционных материалов,
- Объединенная двигателестроительная корпорация,
- "ОДК-Сатурн",
- Тураевский завод специальных конструкций,
- "Темп-Авиа",
- АО "Тактическое ракетное вооружение",
- ООО "Системы биологического синтеза".
Санкции Японии против России
Япония поддерживает Украину с первых дней вторжения РФ. Помогает нашей стране гуманитарно и финансово, а также вводит санкции против России.
Ранее мы писали, что Япония и США договорились о введении новых санкций против РФ.
Также мы сообщали, что лидеры США, Японии и Южной Кореи заявили о планах вводить новые санкциях против РФ.
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