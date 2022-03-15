Япония ввела санкции еще в отношении 17 россиян

Япония приняла решение заморозить активы еще 17 россиян. Под санкции попали 11 депутатов российской Думы, 5 членов семьи банкира Юрия Ковальчука, а также миллиардер Виктор Вексельберг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В министерстве финансов Японии отметили, что в результате этого шага общее число россиян, в отношении которых Япония заморозила активы в связи с вторжением в Украину, достигло 61 человека.

Напомним, Япония ввела санкции против трех банков Беларуси. Ограничения включают в себя заморозку активов и запрет на проведение транзакций.

Под санкции Японии попали Белагропромбанк, Банк Дабрабыт, Банк развития Беларуси. Ограничения в отношении кредитных организаций вступят в силу с 10 апреля.

Мы также писали о том, что правительство Японии выделит 8,8 млрд иен (75,3 млн долларов) из резервных фондов для оказания гуманитарной помощи Украине. Эта сумма является частью гуманитарной помощи на сумму 100 миллионов долларов.

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