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Японія ввела санкції ще щодо 17 росіян

Автор: Роман Мирончук

Японія прийняла рішення заморозити активи ще 17 росіян. Під санкції потрапили 11 депутатів російської Думи, 5 членів сім'ї банкіра Юрія Ковальчука, а також мільярдер Віктор Вексельберг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Міністерстві фінансів Японії зазначили, що в результаті цього кроку загальне число росіян, щодо яких Японія заморозила активи у зв'язку з вторгненням в Україну, досягло 61 особи.

Нагадаємо, Японія ввела санкції проти трьох банків Білорусі. Обмеження включають в себе заморозку активів і заборону на проведення транзакцій.

Під санкції Японії потрапили Белагропромбанк, Банк Дабрабит, Банк розвитку Білорусі. Обмеження щодо кредитних організацій набудуть чинності з 10 квітня.

Ми також писали про те, що уряд Японії виділить 8,8 млрд ієн (75,3 млн доларів) з резервних фондів для надання гуманітарної допомоги Україні. Ця сума є частиною гуманітарної допомоги на суму 100 мільйонів доларів.

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Санкції проти РосіїЯпонія