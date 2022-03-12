Япония выделит Украине 75 млн долларов в качестве гуманитарной помощи

Правительство Японии выделит 8,8 млрд иен (75,3 млн долларов) из резервных фондов для оказания гуманитарной помощи Украине. Эта сумма является частью гуманитарной помощи на сумму 100 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

Эта сумма является частью чрезвычайной гуманитарной помощи на сумму 100 миллионов долларов, которую премьер-министр Фумио Кисида пообещал выделить Украине в конце февраля. Также помощь будет включать продукты питания, воду и кров для пострадавших в Украине и тех, кто бежит в соседние страны.

Япония предложит помощь соответствующим международным организациям, в том числе Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и поможет финансировать деятельность японских неправительственных организаций, помогающих Украине.

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