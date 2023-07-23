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Японія ввела обмеження на експорт до Китаю обладнання для виробництва чіпів

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Токіо, Неділя 23 липня 2023 07:18
Японія ввела обмеження на експорт до Китаю обладнання для виробництва чіпів Фото: Японія запровадила обмеження на експорт обладнання для виробництва чіпів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Японія запровадила обмеження на експорт передового обладнання для виробництва мікросхем до Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

З переглядом постанови Міністерства торгівлі Японія додала 23 найменування устаткування виробництва мікросхем, експорт яких потребує дозволу.

Відповідно до нових правил, до списку заборонених предметів у Японії тепер входить обладнання для очищення, перевірки та літографії — технології, що використовується для створення складних візерунків, які можна витравлювати на напівпровідникових пластинах, що необхідно для виробництва передових чіпів.

Водночас уряд спростив процес експорту такого обладнання до 42 країн, включаючи США, Південну Корею та Тайвань. Уряд Нідерландів також оголосив про нові обмеження на експорт передового напівпровідникового обладнання.

Введення обмежень для китайських виробників мікросхем

Сполучені Штати та Нідерланди оголосили про намір запровадити нові обмеження, які стосуватимуться китайських виробників мікросхем та ще більше обмежать продаж обладнання для їх випуску.

Також США мають намір запровадити заборону на експорт обладнання по ряду підприємств, включаючи завод, яким є найбільшим китайським виробником мікросхем. Ці кроки спрямовані на те, щоб запобігти використанню технологій США та ЄС для зміцнення оборонної промисловості Китаю.

Після цього Китай заявив, що має намір контролювати експорт деяких металів, які широко використовуються в напівпровідниковій промисловості для виробництва мікросхем.

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