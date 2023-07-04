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Китай зменшить експорт матеріалів для виробництва мікросхем

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Китай, Вівторок 04 липня 2023 07:30
Китай зменшить експорт матеріалів для виробництва мікросхем Фото: Китай обмежить експорт матеріалів для виробництва мікросхем (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Китай контролюватиме експорт деяких металів, які широко використовуються в напівпровідниковій промисловості для виробництва мікросхем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рішення щодо управління експортом рідкісних елементів, які Пекін класифікує як стратегічні, відбувається в той час, як Вашингтон обмірковує нові обмеження на постачання високотехнологічних мікрочіпів до Китаю.

Обмеження експорту поширюватиметься на вісім продуктів, пов’язаних з галієм: антимонід, арсенід, металевий галій, нітрид, оксид, фосфід, селенід та арсенід індію-галію.

Вони також стосуватимуться шести германієвих продуктів: діоксиду германію, епітаксійної підкладки для зростання германію, злитка германію, металевого германію, тетрахлориду германію та фосфіду цинку-германію.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що експортерам потрібно буде пройти процедури для отримання експортних ліцензій, а всі, хто експортує цю продукцію без дозволу, а також ті, хто експортує понад дозволені обсяги, будуть покарані.

Обмеження щодо китайських мікросхем

Сполучені Штати Америки та Нідерланд мають намір ввести нові обмеження, які стосуватимуться китайських виробників мікросхем і ще більше обмежать продаж обладнання для їх випуску.

Також, США мають намір запровадити заборону на експорт обладнання щодо низки підприємств, включаючи завод, яким найбільший китайський виробник мікросхем. Ці кроки спямовані на те, щоб запобігти використанню технологій США та ЄС для зміцнення оборонної промисловості Китаю.

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