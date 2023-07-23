Япония ввела ограничения на экспорт в Китай оборудования для производства чипов

Япония ввела ограничения на экспорт передового оборудования для производства микросхем в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

С пересмотром постановления Министерства торговли Япония добавила 23 наименования оборудования для производства микросхем, экспорт которых требует разрешения.

В соответствии с новыми правилами, в список запрещенных предметов в Японии теперь входит оборудование для очистки, проверки и литографии — технологии, используемой для создания сложных узоров, которые можно вытравливать на полупроводниковых пластинах, что необходимо для производства передовых чипов.

Вместе с этим, правительство упростило процесс экспорта такого оборудования в 42 страны, включая США, Южную Корею и Тайвань. Правительство Нидерландов также объявило о новых ограничениях на экспорт передового полупроводникового оборудования.

Введение ограничений для китайских производителей микросхем

Соединенные Штаты и Нидерланды объявили о намерении ввести новые ограничения, которые будут касаться китайских производителей микросхем и еще больше ограничат продажу оборудования для их выпуска.

Также США намерены ввести запрет на экспорт оборудования по ряду предприятий, включая завод, которым крупнейший китайский производитель микросхем. Эти шаги направлены на то, чтобы предотвратить использование технологий США и ЕС для укрепления оборонной промышленности Китая.

После этого Китай заявил, что намерен контролировать экспорт некоторых металлов, широко используемых в полупроводниковой промышленности для производства микросхем.