США та Нідерланди введуть нові обмеження щодо випуску мікрочіпів у Китаї, - ЗМІ

Сполучені Штати та Нідерланди мають намір влітку ввести нові обмеження, які стосуватимуться китайських виробників мікросхем і ще більше обмежать продаж обладнання для їх випуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Такий крок насамперед спрямований на запобігання використанню технологій США та ЄС для зміцнення оборонної промисловості Китаю.

Повідомляється, що Нідерланди мають намір запровадити заборону для китайських компаній на купівлю обладнання ASML.

У п'ятницю уряд Нідерландів планує оголосити про нові правила, що вимагають ліцензування для придбання верстатів з виробництва напівпровідників вищого рівня якості та точності з лінійки продуктів ASML. США, у свою чергу, зроблять низку зусиль, щоб не допустити попадання цього обладнання до Китаю через треті країни.

За словами джерел, нові правила Нідерландів набудуть чинності не раніше, ніж у вересні – через два місяці після публікації.

США також мають намір запровадити заборону на експорт обладнання щодо низки підприємств, включаючи завод, яким керує SMIC, найбільший китайський виробник мікросхем.

Торгівля США та ЄС із Китаєм

У США та країнах Євросоюзу останнім часом стали частіше звучати ініціативи щодо економічного тиску на Китай, серед яких запровадження певних торгових обмежень.

Нещодавно Bloomberg заявляв, що ЄС та США обговорюють можливість тісної співпраці щодо усунення ризиків, пов'язаних з інвестуванням у чутливі технології у таких країнах як Китай.

За даними Politico, Франція посилює тиск на ЄС, вимагаючи дати відсіч перевагам Китаю в таких експортних секторах як електромобілі.