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Япония введет санкции против 140 россиян, - премьер

Фото: премьер-министр Японии Фумио Кишида (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Японии Фумио Кишида заявил, что 140 физических лиц будут добавлены в список замороженных российских активов. При этом запрет на экспорт будет распространен на российские военные фирмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кишида добавил, что сейчас настало время для "Большой семерки" ведущих стран укрепить свое единство.

Напомним, Евросоюз пока не согласовал новый пакет антироссийских санкций из-за позиции четырех государств.

Кроме того, ЕС готовится ввести эмбарго на нефть из России, которое вступит в силу через шесть месяцев.

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