Японія введе санкції проти 140 росіян, - прем'єр

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда заявив, що 140 фізичних осіб будуть додані до списку заморожених російських активів. При цьому заборона на експорт буде поширена на російські військові фірми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Кішида додав, що зараз настав час для "Великої сімки" провідних країн зміцнити свою єдність.

Нагадаємо, Євросоюз поки не погодив новий пакет антиросійських санкцій через позицію чотирьох держав.

Крім того, ЄС готується ввести ембарго на нафту з Росії, яке набуде чинності через шість місяців.

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