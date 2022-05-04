Фото: Послы ЕС не смогли согласовать новые санкции против России из-за позиции четырех стран (flickr com libereurope)

Послы стран Европейского союза не смогли согласовать новые санкции против России. В частности, из-за позиции четырех стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия выразили озабоченность по поводу нефтяного эмбарго на встрече представителей 27 правительств ЕС. По словам источника издания, соглашение по санкциям против России может быть достигнуто на другой встрече в четверг или позже на этой неделе.