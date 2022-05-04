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Послы ЕС не смогли согласовать новые санкции против России из-за позиции четырех стран

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Брюссель, Среда 04 мая 2022 17:54
Послы ЕС не смогли согласовать новые санкции против России из-за позиции четырех стран Фото: Послы ЕС не смогли согласовать новые санкции против России из-за позиции четырех стран (flickr com libereurope)
Автор: Валерия Полищук

Послы стран Европейского союза не смогли согласовать новые санкции против России. В частности, из-за позиции четырех стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия выразили озабоченность по поводу нефтяного эмбарго на встрече представителей 27 правительств ЕС.

По словам источника издания, соглашение по санкциям против России может быть достигнуто на другой встрече в четверг или позже на этой неделе.

Напомним, ЕС готовится ввести эмбарго на нефть из России, которое вступит в силу через шесть месяцев.

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