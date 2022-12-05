Японія встановила цінову стелю на російську нафту з одним винятком

Рішення уряду Японії послідувало за угодою країн Великої сімки та Австралії 2 грудня про обмеження ціни на російську сиру нафту на рівні 60 доларів за барель як крок по накладенню санкцій на Москву за війну проти України.

Виняток сирої нафти з далекосхідного російського проекту "Сахалін-2", у якому японські енергетичні оператори володіють частками після виходу з Shell, було прийнято "у світлі енергетичної безпеки Японії", йдеться у заяві уряду.

Про подальші заходи щодо російських нафтопродуктів, які мають розпочатися 5 лютого 2023 року, буде оголошено пізніше, йдеться у повідомленні.