Японія встановила цінову стелю на російську нафту з одним винятком

Японія ввела цінову стелю на російську сиру нафту з понеділка, 5 грудня, але сиру нафту, що імпортується із заводу "Сахалін-2", буде виключено з обмежень, йдеться у заяві уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Рішення уряду Японії послідувало за угодою країн Великої сімки та Австралії 2 грудня про обмеження ціни на російську сиру нафту на рівні 60 доларів за барель як крок по накладенню санкцій на Москву за війну проти України.
Виняток сирої нафти з далекосхідного російського проекту "Сахалін-2", у якому японські енергетичні оператори володіють частками після виходу з Shell, було прийнято "у світлі енергетичної безпеки Японії", йдеться у заяві уряду.
Про подальші заходи щодо російських нафтопродуктів, які мають розпочатися 5 лютого 2023 року, буде оголошено пізніше, йдеться у повідомленні.
Як повідомляло РБК-Україна, з 5 грудня, набуло чинності ембарго на морські поставки російської нафти до країн ЄС. Також починає діяти стеля цін на нафту з РФ на рівні 60 доларів за барель.
Нагадаємо, країни "Великої сімки" та Австралія приєдналися до Європейського Союзу та встановили ліміт цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.