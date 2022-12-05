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Японія встановила цінову стелю на російську нафту з одним винятком

Фото: Японія зробила виняток для російської нафти (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Японія ввела цінову стелю на російську сиру нафту з понеділка, 5 грудня, але сиру нафту, що імпортується із заводу "Сахалін-2", буде виключено з обмежень, йдеться у заяві уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рішення уряду Японії послідувало за угодою країн Великої сімки та Австралії 2 грудня про обмеження ціни на російську сиру нафту на рівні 60 доларів за барель як крок по накладенню санкцій на Москву за війну проти України.

Виняток сирої нафти з далекосхідного російського проекту "Сахалін-2", у якому японські енергетичні оператори володіють частками після виходу з Shell, було прийнято "у світлі енергетичної безпеки Японії", йдеться у заяві уряду.

Про подальші заходи щодо російських нафтопродуктів, які мають розпочатися 5 лютого 2023 року, буде оголошено пізніше, йдеться у повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, з 5 грудня, набуло чинності ембарго на морські поставки російської нафти до країн ЄС. Також починає діяти стеля цін на нафту з РФ на рівні 60 доларів за барель.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" та Австралія приєдналися до Європейського Союзу та встановили ліміт цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

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