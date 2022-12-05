ua ru
Пн, 05 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ембарго ЄС на постачання нафти з Росії набуло чинності

Новость на русском →
Брюссель, Понеділок 05 грудня 2022 02:06
Ембарго ЄС на постачання нафти з Росії набуло чинності Фото: Ембарго ЄС на постачання нафти з Росії набуло чинності (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

З понеділка, 5 грудня, набуло чинності ембарго на морські постачання російської нафти до країн ЄС. Також починає діяти стеля цін на нафту з РФ, яку запровадили ЄС, G7 та Австралія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал ЄС .

Стеля встановлена на рівні 60 доларів за барель.

Ембарго на російську нафту було узгоджено до ЄС ще наприкінці травня. Виняток діє для Болгарії. Під санкції також не потрапляють постачання трубопроводом "Дружба".

Санкції передбачають також заборону на європейське страхування танкерів для постачання нафти з РФ до третіх країн. Очікується, що з 5 лютого 2023 року буде також заборонено закупівлю нафтопродуктів.

Обмеження передбачає, що компаніям країн, які домовилися про санкції, не можна надавати брокерські, шипінгові, страхові та інші послуги для морського перевезення російської нафти до третіх країн, якщо тільки ця нафта не продана за ціною, нижчою від стелі.

Нагадаємо, 2 грудня країни Євросоюзу погодили встановлення максимальної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Після цього аналогічне рішення ухвалили країни G7 та Австралія.

У відповідь Кремль заявив, що не продаватиме свою нафту під обмеженнями і подумає, як відповісти.

Втім, як вважають за кордоном, зокрема в Естонії, дуже болісною для Росії могла б бути ціна 30-40 доларів за барель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нефть Російська Федерація
NEWS
ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в Луганській області: карти боїв
ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в Луганській області: карти боїв
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії