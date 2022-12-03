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Країни G7 приєдналися до ЄС щодо ліміту цін на російську нафту на рівні 60 доларів

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Субота 03 грудня 2022 02:39
Країни G7 приєдналися до ЄС щодо ліміту цін на російську нафту на рівні 60 доларів Фото: обмеження вартості російської нафти узгодили G7 та Євросоюз (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Країни "Великої сімки" та Австралія приєдналися до Європейського союзу та встановили ліміт цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу міністерства фінансів США.

Як зазначає глава відомства Джанет Йеллен у своїй заяві, разом G7, ЄС та Австралія тепер спільно встановили стелю цін на морську російську нафту, що "допоможе нам досягти нашої мети з обмеження основного джерела доходів Путіна для його незаконної війни в Україні, одночасно зберігаючи стабільність світові. запаси енергії".

Глава Мінфіну США додав, що таке рішення є "кульмінацією багатомісячних зусиль нашої коаліції".

Очікується, що обмеження цін стимулюватиме приплив російської нафти зі знижкою на світові ринки та покликаний допомогти захистити споживачів та бізнес від глобальних перебоїв із постачанням.

У міністерстві додали, що ціновий ліміт особливо піде на користь країнам із низьким та середнім рівнем доходу, які вже постраждали від підвищених цін на енергоносії та продукти харчування через російську війну.

"Незалежно від того, чи купують ці країни енергоресурси в рамках обмеження або за його межами, обмеження дозволить їм домагатися вищих знижок на російську нафту та отримувати вигоду від більшої стабільності на світових енергетичних ринках", - йдеться у релізі.

До G7 входять Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США.

Раніше повідомлялося, що країни ЄС змогли погодити обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Додамо також, що такі ліміти на нафту з РФ регулярно переглядатимуться.

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