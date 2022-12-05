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Япония установила ценовой потолок на российскую нефть с одним исключением

Фото: Япония сделала исключение для российской нефти (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Япония ввела ценовой потолок на российскую сырую нефть с понедельника, 5 декабря, но сырая нефть, импортируемая с завода "Сахалин-2", будет исключена из ограничений, говорится в заявлении правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Решение правительства Японии последовало за соглашением стран Большой семерки и Австралии 2 декабря об ограничении цены на российскую сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель в качестве шага по наложению санкций на Москву за войну против Украины.

Исключение сырой нефти из дальневосточного российского проекта "Сахалин-2", в котором японские энергетические операторы владеют долями после выхода из Shell, было принято "в свете энергетической безопасности Японии", говорится в заявлении правительства.

О дальнейших мерах в отношении российских нефтепродуктов, которые должны начаться 5 февраля 2023 года, будет объявлено позднее, говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, с 5 декабря, вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны ЕС. Также начинает действовать потолок цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель.

Напомним, страны "Большой семерки" и Австралия присоединились к Европейскому Союзу и установили лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

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ЯпонияНафта