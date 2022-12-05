Япония установила ценовой потолок на российскую нефть с одним исключением

Решение правительства Японии последовало за соглашением стран Большой семерки и Австралии 2 декабря об ограничении цены на российскую сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель в качестве шага по наложению санкций на Москву за войну против Украины.

Исключение сырой нефти из дальневосточного российского проекта "Сахалин-2", в котором японские энергетические операторы владеют долями после выхода из Shell, было принято "в свете энергетической безопасности Японии", говорится в заявлении правительства.

О дальнейших мерах в отношении российских нефтепродуктов, которые должны начаться 5 февраля 2023 года, будет объявлено позднее, говорится в сообщении.