Японія вирішила розробити ракети великої дальності для підводних човнів та покращити ППО

Міністерство оборони Японії підписало чотири контракти на розробку та постачання ракет великої дальності з найбільшою оборонною фірмою країни Mitsubishi Heavy Industries.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони Японії, яку приводить Bloomberg.

Японія планує збільшити свій оборонний бюджет приблизно на 60% протягом наступних п'яти років. Це означає відмову від існуючого десятиліттями обмеження військових витрат у вигляді 1% від ВВП.

Як очікується, це озброєння буде поставлено до Збройних сил у 2026-2027 роках. Два інших контракти стосуються виробництва зенітно-ракетних комплексів Type 12 та розробки досконаліших ракет для Type 12.

Контракти включають розробку крилатої ракети для підводних човнів та серійне виробництво гіперзвукового літального апарату для оборони островів.

Нещодавно повідомлялось про плани військово-морських сил Південної Кореї, США та Японії провести дводенні протичовнові навчання в рамках підготовки до відбиття загроз ядерного та ракетного потенціалу КНДР.

Військово-морські сили Росії здійснили пуск надзвукових протикорабельних ракет по "цілі" в Японському морі. Зазначається, що ціль була "фіктивною".

Влада Японії до 2027 фінансового року планує модернізувати всі свої есмінці, оснащені комп'ютерними системами стеження та наведення Aegis, щоб на них можна було розмістити американські крилаті ракети Tomahawk.

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