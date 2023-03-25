Японія хоче розмістити американські Tomahawk на своїх кораблях за чотири роки, - ЗМІ

Влада Японії до 2027 фінансового року планує модернізувати всі свої есмінці, оснащені комп'ютерними системами стеження та наведення Aegis, щоб на них можна було розмістити американські крилаті ракети Tomahawk.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan Times .

Зазначається, що цей крок буде зроблено в рамках розвитку контратакувального потенціалу Сил самооборони країни у світлі оновленої стратегії національної безпеки.

Японія має вісім есмінців, обладнаних системою Aegis, в найближчі роки їх число планується довести до десяти. Японія планує придбати нові ракети Tomahawk Block-5 із дальністю польоту близько 1600 кілометрів. Уряд уже оголосив про план закупівлі 400 Tomahawk, виділивши в бюджеті на 2023 фінансовий рік, починаючи з квітня 1,6 млрд доларів.

"Цей крок покликаний допомогти Японії розвинути можливості, які можуть вражати цілі на території противника, на тлі зростаючих ядерних і ракетних загроз КНДР і військового підйому Китаю", - йдеться у матеріалі.

BGM-109 Tomahawk

Американська багатоцільова високоточна дозвукова крилата ракета компанії Raytheon. Tomahawk є стратегічною і тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості.