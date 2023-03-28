ua ru
Вт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія випустила надзвукові протикорабельні ракети по фіктивній цілі в Японському морі

Новость на русском →
Японське море, Вівторок 28 березня 2023 10:53
Росія випустила надзвукові протикорабельні ракети по фіктивній цілі в Японському морі Фото: Росія випустила надзвукові протикорабельні ракети по фіктивній цілі в Японському морі (росЗМІ)
Автор: Марія Кучерявець

Військово-морські сили Росії здійснили пуск надзвукових протикорабельних ракет по "цілі" в Японському морі. Зазначається, що ціль була "фіктивною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та Міноборони РФ.

"В акваторії Японського моря ракетні катери Тихоокеанського флоту виконали стрільбу крилатими ракетами "Москит" з морської мети умовного супротивника", - повідомили в російському Міноборони.

Вказано, що ракетна катерна ударна група у складі двох катерів завдала "спільний ракетний удар по морському щиту, що імітував бойовий корабель умовного супротивника".

"Мета, що знаходилася на відстані близько 100 кілометрів, була успішно вражена прямим попаданням двох крилатих ракет "Москит", - звітують в Міноборони РФ.

Тим часом у ЗМІ звертають увагу на те, що ракетний обстріл росіян відбувся через тиждень після того, як два російські стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, літали над Японським морем понад 7 годин, що в РФ назвали "запланованим польотом".

Що відомо про ракету "Москит"

Ракета P-270 "Москит" є надзвуковою крилатою ракетою середньої дальності радянського походження, яка здатна знищити корабель на відстані до 120 км.

Нагадаємо, що раніше Північна Корея здійснила запуск двох балістичних ракет у бік Японського моря у рамках випробувань стратегічного озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Японія Ракетні випробування
NEWS
Втрати Росії в Україні за добу: знищено 570 окупантів, 15 артсистем та 13 ББМ
Втрати Росії в Україні за добу: знищено 570 окупантів, 15 артсистем та 13 ББМ
DAILY
За крок до фронту. Як міста поблизу Бахмута живуть під ворожим вогнем
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна За крок до фронту. Як міста поблизу Бахмута живуть під ворожим вогнем