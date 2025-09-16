Японія відмовилася підвищувати мита для Китаю та Індії за торгівлю з РФ, - Bloomberg

Міністр фінансів Японії Кацунобу Като не підтримав заклик США запровадити підвищені мита на імпорт товарів з Китаю та Індії через купівлю російської нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Японія взяла на себе зобов'язання в рамках Світової організації торгівлі не застосовувати мита, що перевищують встановлені обмеження, і ставитися до всіх країн-членів справедливо, якщо інші дотримуються своїх зобов'язань за угодами СОТ. Нам було б складно підвищити мита, скажімо, до 50% лише на тій підставі, що певна країна імпортує нафту з Росії", - заявив журналістам Като.
Коментарі японського міністра пролунали після того, як країни G7 обговорили санкції проти Росії на онлайн-зустрічі в п'ятницю, 12 вересня.
Під час засідання США закликали своїх союзників по G7 розглянути можливість введення мит у розмірі до 100% для Китаю та Індії через те, що вони продовжують купувати російську нафту.
За даними міністерства торгівлі, близько 1% імпорту нафти Японією в червні надійшло з Росії. Токіо розглядає російський експортний проєкт "Сахалін-2", розташований на північ від Японії, як ключове джерело постачання СПГ в країну. Ці постачання не підпадають під західні санкції.
"Ми аналізуємо, який вид тиску може бути найефективнішим, і тісно координуємо свої дії з партнерами по G7", - сказав Като, маючи на увазі можливі заходи, які допоможуть зупинити агресію Росії проти України.
Тим часом представники G-7 наразі працюють над новим пакетом санкцій і, за даними джерела Bloomberg, мають намір завершити роботу над текстом протягом наступних двох тижнів.
Нагадаємо, раніше міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що європейські країни мають припинити закуповувати російські нафту і газ, якщо хочуть, щоб Вашингтон пішов на посилення санкцій проти Москви.
За інформацією Financial Times, США чинитимуть тиск на країни G7, щоб ті запровадили для Індії та Китаю мита від 50 до 100% за купівлю російської нафти.
Президент США Дональд Трамп оприлюднив повідомлення для європейських союзників, переважно членів НАТО, в якому очікує, що вони наслідують його приклад та введуть мита на китайські товари у розмірі від 50% до 100% на товари, що ввозяться до Європи.