Япония отказалась повышать пошлины для Китая и Индии за торговлю с РФ, - Bloomberg

"Япония взяла на себя обязательства в рамках Всемирной торговой организации не применять пошлины, превышающие установленные ограничения, и относиться ко всем странам-членам справедливо, если другие соблюдают свои обязательства по соглашениям ВТО. Нам было бы сложно повысить пошлины, скажем, до 50% только на том основании, что определенная страна импортирует нефть из России", - заявил журналистам Като.

Комментарии японского министра прозвучали после того, как страны G7 обсудили санкции против России на онлайн-встрече в пятницу, 12 сентября.

Во время заседания США призвали своих союзников по G7 рассмотреть возможность введения пошлин в размере до 100% для Китая и Индии из-за того, что они продолжают покупать российскую нефть.

По данным министерства торговли, около 1% импорта нефти Японией в июне поступило из России. Токио рассматривает российский экспортный проект "Сахалин-2", расположенный к северу от Японии, как ключевой источник поставок СПГ в страну. Эти поставки не подпадают под западные санкции.

"Мы анализируем, какой вид давления может быть наиболее эффективным, и тесно координируем свои действия с партнерами по G7", - сказал Като, имея в виду возможные меры, которые помогут остановить агрессию России против Украины.

Тем временем представители G-7 сейчас работают над новым пакетом санкций и, по данным источника Bloomberg, намерены завершить работу над текстом в течение следующих двух недель.