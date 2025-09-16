Японія відмовилася підвищувати мита для Китаю та Індії за торгівлю з РФ, - Bloomberg

Міністр фінансів Японії Кацунобу Като не підтримав заклик США запровадити підвищені мита на імпорт товарів з Китаю та Індії через купівлю російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Японія взяла на себе зобов'язання в рамках Світової організації торгівлі не застосовувати мита, що перевищують встановлені обмеження, і ставитися до всіх країн-членів справедливо, якщо інші дотримуються своїх зобов'язань за угодами СОТ. Нам було б складно підвищити мита, скажімо, до 50% лише на тій підставі, що певна країна імпортує нафту з Росії", - заявив журналістам Като.

Коментарі японського міністра пролунали після того, як країни G7 обговорили санкції проти Росії на онлайн-зустрічі в п'ятницю, 12 вересня.

Під час засідання США закликали своїх союзників по G7 розглянути можливість введення мит у розмірі до 100% для Китаю та Індії через те, що вони продовжують купувати російську нафту.

За даними міністерства торгівлі, близько 1% імпорту нафти Японією в червні надійшло з Росії. Токіо розглядає російський експортний проєкт "Сахалін-2", розташований на північ від Японії, як ключове джерело постачання СПГ в країну. Ці постачання не підпадають під західні санкції.

"Ми аналізуємо, який вид тиску може бути найефективнішим, і тісно координуємо свої дії з партнерами по G7", - сказав Като, маючи на увазі можливі заходи, які допоможуть зупинити агресію Росії проти України.

Тим часом представники G-7 наразі працюють над новим пакетом санкцій і, за даними джерела Bloomberg, мають намір завершити роботу над текстом протягом наступних двох тижнів.