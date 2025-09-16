ua en ru
Япония отказалась повышать пошлины для Китая и Индии за торговлю с РФ, - Bloomberg

Вторник 16 сентября 2025 18:11
Япония отказалась повышать пошлины для Китая и Индии за торговлю с РФ, - Bloomberg
Автор: Татьяна Степанова

Министр финансов Японии Кацунобу Като не поддержал призыв США ввести повышенные пошлины на импорт товаров из Китая и Индии из-за покупки российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Япония взяла на себя обязательства в рамках Всемирной торговой организации не применять пошлины, превышающие установленные ограничения, и относиться ко всем странам-членам справедливо, если другие соблюдают свои обязательства по соглашениям ВТО. Нам было бы сложно повысить пошлины, скажем, до 50% только на том основании, что определенная страна импортирует нефть из России", - заявил журналистам Като.

Комментарии японского министра прозвучали после того, как страны G7 обсудили санкции против России на онлайн-встрече в пятницу, 12 сентября.

Во время заседания США призвали своих союзников по G7 рассмотреть возможность введения пошлин в размере до 100% для Китая и Индии из-за того, что они продолжают покупать российскую нефть.

По данным министерства торговли, около 1% импорта нефти Японией в июне поступило из России. Токио рассматривает российский экспортный проект "Сахалин-2", расположенный к северу от Японии, как ключевой источник поставок СПГ в страну. Эти поставки не подпадают под западные санкции.

"Мы анализируем, какой вид давления может быть наиболее эффективным, и тесно координируем свои действия с партнерами по G7", - сказал Като, имея в виду возможные меры, которые помогут остановить агрессию России против Украины.

Тем временем представители G-7 сейчас работают над новым пакетом санкций и, по данным источника Bloomberg, намерены завершить работу над текстом в течение следующих двух недель.

Повышение пошлин против Китая и Индии

Напомним, ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что европейские страны должны прекратить закупать российские нефть и газ, если хотят, чтобы Вашингтон пошел на усиление санкций против Москвы.

По информации Financial Times, США будут оказывать давление на страны G7, чтобы те ввели для Индии и Китая пошлины от 50 до 100% за покупку российской нефти.

Президент США Дональд Трамп обнародовал сообщение для европейских союзников, преимущественно членов НАТО, в котором ожидает, что они последуют его примеру и введут пошлины на китайские товары в размере от 50% до 100% на товары, ввозимые в Европу.

