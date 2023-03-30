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Японія виділила Україні новий пакет допомоги на 470 млн доларів: що увійшло

Фото: Японія виділила Україні новий пакет гуманітарної допомоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Японії виділив Україні новий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 470 млн доларів. Кошти переважно підуть на розмінування територій та відновлення енергетичної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Японії.

"Японія у співпраці з міжнародним співтовариством, включаючи країни "Великої сімки", продовжить підтримувати та бути поряд з народом України, який зіткнувся з труднощами внаслідок вторгнення РФ", - йдеться у повідомленні МЗС Японії.

В рамках нового пакету гуманітарної допомоги Японія придбає обладнання, необхідне для розмінування та розчищення завалів, а також відновлення енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що уряд Японії розглядає можливість відправки Україні транспортних засобів та будівельної техніки як гуманітарну допомогу.

Також раніше японський прем'єр-міністр Фуміо Кішида заявив, що Токіо виділить 30 мільйонів доларів на закупівлю України нелетального озброєння.

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ЯпоніяГуманітарна допомога