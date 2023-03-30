Япония выделила Украине новый пакет помощи на 470 млн долларов: что вошло

Правительство Японии выделило Украине новый пакет гуманитарной помощи в размере 470 млн долларов. Средства преимущественно пойдут на разминирование территорий и восстановление энергетической системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Японии.

"Япония в сотрудничестве с международным сообществом, включая страны "Большой семерки", продолжит поддерживать и быть рядом с народом Украины, который столкнулся с трудностями в результате вторжения РФ", - говорится в сообщении МИД Японии.

В рамках нового пакета гуманитарной помощи Япония приобретет оборудование, необходимое для разминирования и расчистки завалов, а также для восстановления энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.