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Япония выделила Украине новый пакет помощи на 470 млн долларов: что вошло

Фото: Япония выделила Украине новый пакет гуманитарной помощи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Японии выделило Украине новый пакет гуманитарной помощи в размере 470 млн долларов. Средства преимущественно пойдут на разминирование территорий и восстановление энергетической системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Японии.

"Япония в сотрудничестве с международным сообществом, включая страны "Большой семерки", продолжит поддерживать и быть рядом с народом Украины, который столкнулся с трудностями в результате вторжения РФ", - говорится в сообщении МИД Японии.

В рамках нового пакета гуманитарной помощи Япония приобретет оборудование, необходимое для разминирования и расчистки завалов, а также для восстановления энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что правительство Японии рассматривает возможность отправки Украине транспортных средств и строительной техники в качестве гуманитарной помощи.

Также ранее японский премьер-министр Фумио Кишида заявил, что Токио выделит 30 миллионов долларов на закупку Украине нелетального вооружения.

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ЯпонияГуманитарная помощь